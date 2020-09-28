آخر فرصة.. المستندات المطلوبة وخطوات التقديم لمدارس بي تك

يحتاج سوق العمل إلى تنمية المهارات الصناعية والاهتمام بها، ومن جانبها توجه الحكومة الدعم إلى المدارس الفنية، ومنها مدارس بي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتضمن تدريس التسويق وأساليب عرض المنتجات، والمبيعات وخدمة العملاء.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مد فترة التقديم في مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر بمجموع 210، وقالت الوزارة إن الفرصة مازالت متاحة للطلاب يومي 28 و29 سبتمبر حتى يتمكنون من الالتحاق والتقديم والانتهاء من تقديم الملفات ومعرفة المطلوب قبل بدء العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في 17 أكتوبر القادم.

وتم مد باب التقديم للالتحاق وتقليل المجموع لــ 210، حتى تتسنى الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بأول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تجارة التجزئة، والذي يعد من أهم التخصصات التي تحتاجها مصر خلال هذه الفترة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أقسام مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة:

أقسام مدرسة بي تك

وتتخصص المدرسة في مجال تجارة التجزئة، وتضم ثلاثة أقسام تشمل الآتي:

قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات.

قسم المبيعات وخدمة العملاء.

قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

شروط التقديم لمدرسة بي تك:

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020.

- الحد الأدنى للمجموع الشهادة الإعدادية 250 درجة.

- ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي ستعقد بالمدرسة.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/2020.

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

خطوات التقديم في مدرسة بي تك

الدخول على الصفحة الإلكترونية من هنــــــا.

- الضغط على اسم المدرسة المتقدم لها وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- تحديد كيفية معرفة المدرسة، عن طريق اختيار واحد من الاختيارات الموجودة، ثم الضغط على التالي.

- الخطوة الثانية الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.

- الخطوة الثالثة هي استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها، وفي النهاية الضغط على التالي.

سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين وفقًا لأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة، حيث إن الهدف من مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الاقتصادية والخطط الصناعية للدولة.