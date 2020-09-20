صورة.. هيفاء وهبي تروج لـ"أسود فاتح" ببوستر جديد

روّجت المطربة هيفاء وهبي لمسلسلها الجديد "أسود فاتح"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ببوستر جديد.

وعلقت قائلة "أنا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة، وناجحة في أول قصتي مع (أسود فاتح) ولكن.. اللي يقلك هعيش واموت معاك قل له انت كذاب..27 سبتمبر مسلسل (أسود فاتح).. رانيا خطاب، هيفاء وهبي"

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد".

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين.