جامعة الجيزة الجديدة: منح لطلاب علمي علوم بتكنولوجيا المعلومات بنسبة 50%

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة "ngu"، عن تقديم منح لطلاب الشعبة العلمية، في كلية تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 50% من قيمة المصاريف الدراسية، بمناسبة بدء العام الدراسي الأول للكلية.

وتقدم كلية تكنولوجيا المعلومات برنامجًا تم تصميمه بهدف تزويد الطلاب بمستوي تعليم ثوري ورائد يميزهم عن غيرهم، وتكون مدة الدراسة بهذا البرنامج هي 4 سنوات، ويغطي البرنامج في العامين الأول والثاني الأسس التي يحتاجها جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات بغض النظر عن التخصص الذي يختارونه، ويعزز البرنامج في السنتين الثالثة والرابعة من الدراسة التخصصات التي يرغب الطالب في متابعتها والعمل بها.

وأكدت الجامعة أنه سيتوفر للطلاب التخصص في أحد المسارات الثلاثة التالية، مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومجال علوم الكمبيوتر، ومجال المعلوماتية الطبية الحيوية، كما أن الدراسة بالكلية تعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية للبرنامج والجوانب العملية من خلال المحاضرات والبرامج التعليمية والدراسة المعملية والتي سيتم تقديمها للطلاب من خلال التدريب والتأهيل للصناعات الرقمية، وندوات تعليمية لتعريف الطلاب بمصادر التعلم المتاحة عبر الإنترنت والأدوات الحديثة، ونوادي التكنولوجيا، والهاكاثون والتحديات والمسابقات الرقمية، وندوات ومحاضرات يشارك فيها قادة الصناعة الرقمية.

ويمكن للطلاب التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الإلكترونية.

ودعت الدكتورة سمحاء البلتاجي، عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الجيزة الجديدة، الكوادر الطلابية القادرة على مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واكتساب المعرفة الجديدة باستمرار، من ذوي الشغف بعالم الحاسبات الرقمية والتكنولوجيا بشكل عام، ويرغبون في الحصول على تعليم يوفر لهم الأدوات التي تجعلهم متميزون في سوق العمل سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا للانضمام إلى كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة والتي فتحت أبواب التقديم للعام الدراسي2020/2021.