إليسا تحتفل بمرور 20 عاما على مسيرتها الفنية بألبوم ذهبي

احتفلت المطربة إليسا بمرور 20 عاما على مسيرتها الفنية، بطرح ألبوم ذهبي مؤلّف من 3 أقراص مدمجة تتضمن أغنياتها المفضلة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

وعلقت إليسا عبر تويتر "مشواري الفني بيتلخص بعدد خاص وسيكون متوفر بالأسواق قريباً جداً! نسخة احتفالية لعشرين سنة من الفن والفرح بمشاركتي معكم!".

وأعلنت إليسا مؤخرا عن نسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأي" بغلاف جديد واليوم يضم عدد من أغانيها القديمة المفضلة للجمهور.

وكتبت إليسا عبر "تويتر"، قائلة "سعيدة للإعلان عن إصدار نسخة جديدة محدودة من (صاحبة رأي) بغلاف جديد، يضم أغاني الألبوم كلها، بالإضافة لأغاني مفضلة أصدرتها طيلة 20 عامًا الماضية، مين متحمس؟".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.