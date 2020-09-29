اليوم.. قرعة دوري مراكز شباب القاهرة 2021 بالأسمرات

تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بحي الأسمرات، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة القدم (النسخة الثامنة) لموسم 2020-2021 على مستوى محافظة للموسم الثامن على التوالي.

حفل إجراء القرعة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة

وتنظم مديرية الشباب والرياضة حفلا لإجراء مراسم القرعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لبدء انطلاق المسابقة بحضور أعضاء مجلس الأمناء للمدينة الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى الدكتور أشرف البيجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحمد حشيش لاعب النادي الأهلي السابق والمدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم، ومحمود الشربيني رئيس مجلس إدارة منطقة القاهرة لكرة القدم ووكلاء مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمديرين الفنيين للفرق المشاركة.

شروط وقواعد جديدة للدوري في نسخته الحالية

يذكر أنه تم وضع العديد من التعديلات والشروط والضوابط الجديدة، للفرق المشاركة في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب على مستوى مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية من قِبل اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في نسخة هذا العام من دوري مراكز الشباب لكرة القدم 20 مركز شباب بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى 4 مراكز شاب مصعدين من النسخة السابعة 2019/2020 وهي (نهضة مصر القديمة، حلوان الجديدة، زهراء مصر القديمة، الأمامين والتونسي، عرب الحصن، المعادي الجديدة، المستقبل بطره، الجزيرة، القاهرة الجديدة، الزاوية الحمرا، منشأة ناصر، الخالدين، السيدة زينب، عزبة النخل، عزبة النصر، مكرم عبيد، الأمل، البساتين، الحبانية، كفر الشرفا، الشرابية، شرق حلوان، المستقبل بالقطامية، بولاق).

وكانت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وضعت العديد من التعديلات والشروط والضوابط الجديدة، للفرق المشاركة في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب والتي بدأت التصفيات التمهيدية له في اغسطس الماضي على مستوى 4500 مركز شباب في جميع محافظات الجمهورية ، ومن بين هذه الشروط الجديدة مد فترة التصفيات التمهيدية للدوري إلى يوم 20 / 9 / 2020، وأن تتكون قائمة كل فريق من 30 لاعبا منهم 20 لاعبا تحت السن مواليد 1 / 1 / 2000 إلى 31 / 12 /2003، منهم 10 لاعبين فقط مقيدين بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم لموسم 2020-2021 و10 لاعبين فوق السن مواليد 1/1 / 1985 إلى 31 / 12 / 1999 وجميعهم غير مقيدين بالاتحاد المصري لكرة موسم 2020 / 2021 .