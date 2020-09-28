تقرأ في "الوطن" غدا.. السيسي يوجه باعتماد خطة توفير السلع قبل موجة كورونا الثانية

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الثلاثاء.. السيسي يوجه باعتماد خطة توفير السلع الأساسية قبل "موجة كوورنا الثانية".

كما تقرأ.. مصرع إرهابيين من خلية الأميرية في معركة بالنيران مع الشرطة بالقليوبية.. وإسقاط قيد نجل "مرسي" وعصام سلطان ومحامي الإخوان من نقابة المحامين.. ومصريون وعرب يتوافدون على ضريح "ناصر".. ومواطن: "خزوره لو هبيع جلابيتي".

وتقرأ في الرياضة أيضا.. الزمالك يدرس التضحية بـ"إمام".. و"باتشيكو" يهاجم الدفاع ويشيد باللياقة والروح.. والأهلي يجمد شراء "البلايلي" بسبب السعر.