صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعدادها لموسم الشتاء بأعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب المياه في حالة سقوط أمطار شديدة

غرف عمليات لمواجهة الأمطار والسيول:

واتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية عدد من الإجراءات لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة من خلال:

- تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف سواء غرف عمليات مركزية بجميع شركات التوزيع وشركات النقل.

- مراكز تحكم خاص بمركز التحكم القومي لمتابعة دقيقة لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة.

- تطوير شبكات النقل والتوزيع لمواجهة أي عطل في دائرة من الدوائر يوجد البديل.

- التنسيق مع المنشآت الحيوية وإمدادها بمولدات الطوارئ-التنسيق مع جميع الجهات المعنية المسئولة عن الأرصاد.

-تعليمات لكافة رؤساء شركات النقل والتوزيع بإصدار إجراءات فورية بمراجعة الخطوط والشبكات استعدادًا لأي سيول أو أمطار خلال فصل الشتاء.

صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن جميع الشركات بدأت تستعد لدخول فصل الشتاء وتم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية وذلك من تقطيع أفرع الأشجار المتداخلة ومعالجة النقاط الساخنة وإعادة شد موصلات وإعادة تربيط المناولات ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول وأسقف الأكشاك، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بالمهمات اللازمة لمواجهة ظروف طارئة وتدعيمها بمهمات السلامة والصحة المهنية وإخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

ندوات لتوعية العاملين

وأكد حمزة أنه تم مراجعة فرق الطوارئ وعقد ندوات للتوعية لكافة العاملين وتوضيح مدى خطورة الفترة القادمة للحفاظ على المواطنين والعاملين ومهمات الشركة وتم تنفيذ خطط إحلال الأعمدة المتهالكة وموصلات الجهد المتوسط المتهالكة وتدعيمها بمحولات للقضاء على انخفاض الجهد وتقسيم المغذيات حفاظ على استقرار التغذية الكهربية.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى

وحذر حمزة المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة حرصًا على سلامتهم والتوجه بالاتصال سريعا على رقم 121 يتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدى 24 ساعة مؤكدًا أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

إعادة تأهيل شبكة المدن الجديدة

في نفس السياق قام الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بزيارة تفقدية لمتابعة استعدادات شركة القناه لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدخول فصل الشتاء خاصة بعد تسلم الشركة شبكة كهرباء المدن الجديدة واعادة تأهيلها وتجويدها ورفع كافة الأكشاك والموزعات وصناديق التوزيع والمحولات تجنبا لحدوث موجه من السيول أثناء فصل الشتاء كما حدث بالعام السابق.

وتفقدا هندسة كهرباء الشروق واطلع علي سجلات الاعطال والفصل والتوصيل وكذلك خدمات الشباك الواحد والشؤون التجارية وكذلك موزع هندسة الشروق اضافة إلى شبكة كهرباء المدينه والأعمال التي تمت بها من إعادة تأهيل ورفع الاكشاك والمحولات وإغلاق المحولات والأكشاك وصناديق التوزيع لتكون الشبكة جاهزه لمجابهة أي طوارئ.

وتفقد موزعو الحي الأول وحرصوا على متابعة أعمال العزل التي تتم بالمبني ومجاري تصريف المياه وتوجهوا بعد ذلك إلى هندسة كهرباء بدر وهليوبوليس.