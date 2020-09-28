ضبط 300 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

أعلن المهندس السيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط 300 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقال "أبواليزيد"، اليوم الاثنين، إن عملية الضبط تأتى استمرارًا لجهود الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال أو احتكار السلع أو التجاوزات وبيع السلع المدعومة من الدولة.