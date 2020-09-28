فيديو.. تقرير يكشف إشعال تركيا الفتنة بين أذربيجان وأرمينيا

"اشتباكات عسكرية مستمرة بين أذربيجان وأرمينيا.. فما علاقة تركيا؟"، تقارير إعلامية أشارت إلى تدخل تركي بإذكاء نار الحرب والخلافات بين الطرفين، كما فعلت في ليبيا، لتقف بجانب أذربيجان بإعلان رسمي من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي صرّح علنا بأن بلاده ستساعد أذربيجان بكل مواردها للاستيلاء على إقليم "ناغورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين البلدين.

ورصد تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن وزير دفاع الإقليم أكد وجود 4 آلاف مرتزق سوري يشاركون في القتال بجانب القوات الأذربيجانية المدعومة من تركيا في الهجوم الحالي الذي شمل مساحات أكبر من التي شهدت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا عام 2016.

كما أعلنت أرمينيا مقتل 81 مرتزقاً سورياً حتى الآن ولتركيا سوابق في التدخل في الصراعات الإقليمية الداخلية، فسبق أن تدخلت في سوريا بدعوى حماية أمنها القومي واستولت على الشمال السوري وتدخلت في ليبيا لنصرة حكومة الوفاق بطرابلس ما مكنها من توقيع معاهدات تسمح لها بالتواجد الدائم في ليبيا ومنطقة المتوسط.