أرمينيا تعلن عدم نيتها التوجه لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بسبب قره باغ

أكد السفير الأرميني لدى روسيا فاردان توجانيان، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تنوي التقدم بطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على المساعدة فيما يتعلق بتفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

وقال توجانيان، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، "لا توجد مثل هذه الخطط على جدول أعمال حكومتنا"، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت يريفان تخطط للتوجه إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تضم كلًا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالوضع في قره باغ.

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها تصعيدًا عسكريًا منذ أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين الأرميني والأذربيجاني، ولا تزال المعارك متواصلة في ظل دعوات دولية لوقف التصعيد.