عاجل.. أرمينيا: تركيا تزود أذربيجان بالطائرات الحربية والمسيرة

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن تركيا تزود أذربيجان بالطائرات الحربية والمسيرة فى الاشتباكات الدائرة، بمنطقة ناغورني كاراباخ، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، أن خبراء عسكريين أتراكًا يقاتلون جنبًا إلى جنب مع أذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ.

وقال سفير أرمينيا في روسيا، إن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان، مضيفًا أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع في أرمينيا، الاثنين، إن القتال مع القوات الأذرية استمر طوال الليل واستؤنف في الصباح.

وقُتل، الاثنين، 32 مسلحًا أرمينيًا جراء المواجهات المستمرة مع أذربيجان في ناغورني كاراباخ، بينما ذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قوات أرمينية أطلقت النار على بلدة ترتر الأذرية، حسبما ذكرت "رويترز".

ودعا رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الأحد، المجتمع الدولي لضمان عدم تدخل تركيا في أزمة ناغورنو كاراباخ الحدودية مع أذربيجان.

وصرّح باشينيان أن "من شأن سلوك تركيا أن يكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة".

من جانبه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطني أرمينيا، الأحد، إلى التمسك بمستقبلهم في مواجهة ما وصفه بـ"قيادة تجرهم إلى كارثة ومن يستخدمونها كدمى".

وقال أردوغان على تويتر "بينما أدعو شعب أرمينيا للتمسك بمستقبله في مواجهة قيادته التي تجره إلى كارثة وأولئك الذين يستخدمونها كدمى، ندعو أيضا العالم بأسره للوقوف مع أذربيجان في معركتها ضد الغزو والوحشية" مضيفا أن تركيا سوف "تواصل على الدوام" تضامنها مع باكو.