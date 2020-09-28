"فاكسيرا": لقاح الإنفلونزا يصلح للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة

قالت هبة والي، رئيسة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية (فاكسيرا)، إن التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية آمن وبدأ بالأطفال من سن 3 سنوات يحصلون عليه، مشيرةً إلى أن الحوامل وذوي الأمراض المزمنة يمكن أن يحصلوا عليه أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "في الفترة القادمة سيستطيع الأطفال من سن 6 شهور الحصول عليه، ومن المفضل الحصول عليها خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".

وحول التجارب السريرية على لقاحات كورونا، قالت "والي"، إن أي منتج جديد يمر بمجموعة مراحل من التجارب السريرية، حيث سيجرب اللقاح الصيني على 45 ألف مشارك في 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والأردن ومصر، وكان نصيب الأسد للإمارات بواقع 31 ألف مشارك.

وتابعت: "اللقاح الصيني وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب ويتم الحصول عليه بواقع جرعتين، وبعد 45 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى يجرى متابعة مدى تكوين الجسم للأجسام المضادة، وفترة الدراسة تكون عامًا واحدًا، ووزيرة الصحة إحدى المشاركات في التجارب وحصلت على الجرعة الأولى اليوم، وستحصل على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا".