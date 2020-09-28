بشري سارة.. إعادة فتح باب التقديم لشغل وظيفة مهندس حتى 10 أكتوبر

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن بشري سارة للمواطنين الراغبين في الالتحاق لشغل وظيفة مهندس تمثلت في إعادة فتح باب تلقي أوراق شغل وظائف شاغرة لـ227 وظيفة مهندس في عددٍ من التخصصات المتنوعة، بعد أن تم إغلاقه في 27 سبتمبر الماضي، بينها مهندسي إشارات واتصالات ومهندسي ميكانيكا ومهندسي كهرباء ومهندسي تصميم وإنشاء مدني ومهندسي تنفيذ ومهندسي طرق ومهندسي عمارة وأخصائيي حصر ومستخلصات، حتى 10 أكتوبر المقبل.

حيث تقترب المرتبات من 4 آلاف جنيه، ويتم تقدم الأوراق بمقر الهيئة في رمسيس، على أن يكون المتقدم يبدأ سنه من 22 حتى 28 سنة.

وأوضحت القومية للأنفاق، أنّه سيتمّ اختيار المهندسين الأكفاء، ولن يكون التعاقد دائما، بل سيتمّ تجديد التعاقد سنوّيًا، متابعة أنّه عقب إغلاق باب تقديم الأوراق، سيتمّ بحثها جميعًا، واختيار المهندسين المناسبين، من خلال عمل الاختبارات اللازمة لهم.

أولا: تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة القومية للأنفاق

- 17 مهندسًا متخصصًا في الإشارات والاتصالات.

- 59 مهندسًا متخصصًا في الميكانيكا.

- 13 مهندسًا متخصصًا في الكهرباء.

- 6 مهندسين متخصصًا في كهرباء الحاسبات.

- 12 مهندسًا متخصصًا "تصميم وإنشاء ومدني".

- 35 مهندسًا متخصصًا في التنفيذ.

- 20 مهندسًا متخصصًا في طرق وأعمال السكة.

- 15 مهندسًا متخصصًا في العمارة.

- 5 أخصائيين في الحصر والمستخلصات.

- 15 أخصائيًا في المراقبة والجودة.

- 5 أخصائيين في المرور والمساحة.

- 12 مهندسًا متخصصًا في التصميم المعماري.

- 3 أخصائيين في التخطيط الفني.

- 3 مهندسين متخصصين في البحوث.

- 4 مهندسين متخصصين في الأبحاث وتربة الطرق.

- 3 أخصائيين في العطاءات والعقود.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة للتعيين في القومية للأنفاق

1- صورة المؤهل.

2- صورة ما يفيد بعضوية نقابة المهندسين.

3- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- صورة الموقف من شهادة الخدمة العسكرية.

6- صورة الموقف من تأدية الخدمة العامة.

7- أصل نتيجة تحديد المستوى للغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة على ألا تقل عن 70%.

8- 3 صور شخصية مقاس "4 × 6".