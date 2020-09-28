فيديو.. الإرهابي بهجت صابر يتعرض للضرب بـ"القفا" على الهواء

تعرض الإرهابي بهجت صابر للضرب على قفاه على الهواء، وذلك خلال بث مباشر.

وبينما كان الإرهابي بهجت صابر يتناول طعامه وهو يتحدث مباشرة على الهواء حتى غافله أحد الشباب الذي ظّل يقترب منه حتى غافله وضربه بـ"القفا" ثم فرّ هاربا، وبعدها حاول "صابر" اللحاق به، قبل أن يعود مرة أخرى للبث المباشر.

الفيديو عرضه أيضا أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد". وظل "موسى" يضحك على الهواء بسبب هذا الـ"قفا" الذي جعل بهجت صابر يهرول وراء من ضربه بحثًا عنه، فيما علق الإعلامي أن أحد المواطنين الشرفاء قام بواجبه وضرب الإرهابي على قفاه أثناء مهاجمته مصر على الهواء.

وأوضح الإعلامي أنه تعرض لمحاولة اغتيال على يد هذا الإرهابي أثناء زيارته في نيويورك؛ "الإرهابي ده انضرب على قفاه أحلى قفا، تسلم إيدك على أحلى قفا، لأن بهجت صابر غير متربي ولا يعرف شيئًا عن الوطنية والشرف".

ووجه "موسى" تحية تقدير للمواطن المصري الذي قام بضرب بهجت صابر على الهواء، واصفًا إياه بمواطن شريف، "اداله قفا محترم، روح يا بهجت اكشف على قفاك وعلى السمع والبصر أنت خدت قفا زو".