فيديو.. تسريب صوتي للهارب بهجت صابر يفضح صناعة الإخوان لدعاة الفوضى

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبا صوتيا جديدا للإرهابي الهارب بهجت صابر، يفضح صناعة الإخوان لدعاة الفوضى على السوشيال ميديا، حيث كان يتحدث في هذا التسريب مع شخص يُدعى محمد، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وقال بهجت صابر، للشخص الذي يُدعى محمد: "عندي فكرة، تشترك معايا في برنامج ياض يا محمد، هعملك نجم"، فقاطعه محمد: "لا مليش أنا في الكلام ده"، فرد بهجت صابر: "أكمل بس كلامي، مش لازم صورتك تظهر، عارف مستر تناكة، تناكة العروسة، إنت ممكن تطلع الصوت بس"، فرد رافضًا: "لا مليش أنا والله في الكلام ده، خد ميدو".

ورفض صابر، اقتراح محمد بشأن ميدو، حيث قال "هو فين ميدو، ميدو إيه يا عم، هي ناقصة تناكة ووجع قلب، هو تنك لوحده، ميدو شخص مش ملتزم، ميدو مش بتاع التزام"، فرد محمد: "أنا مليش في الحاجات دي، معنديش وقت خالص والله، أنا أمي جات ومفيش وقت خالص".

وقال بهجت صابر: "مش هيبقى برنامج طويل، إحنا هنكتب اسكريبت وتتمرن عليه، ونظام تسجيل مش نظام هواء"، بينما محمد صمم على رفض العرض، ليرد صابر: "مين اللي ممكن ينفع ويكون ملتزم، أنا مقدرش أجيب واحدة ست يعني على أساس أنا وهي هنبقى لوحدنا في البيت مثلا، وهتبقى صعبة"، فاقترح عليه محمد الاستعانة بشخص يدعى "عبد الرحمن سلطان".

فرد بهجت صابر: "عبد الرحمن سلطان ده بيعرف يقلد أصوات"، فأجاب محمد: "آه يعرف يقلد أصوات يا عم، ده هو نفسه أبو التناكة".