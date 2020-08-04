فيديو.. مصريون يلقنون الإخواني الهارب بهجت صابر درسا قاسيا

لقن مواطنون مصريون، درسًا قاسيًا، الإخواني الهارب بهجت صابر، أثناء نقله بثًا مباشرًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أساء فيها للدولة المصرية.

وسخرت مواطنة مصرية، من الإرهابي بهجت صابر، وقالت ساخرة منه: "يا عم ارحم نفسك".

ورد عليه مواطن آخر، قائلًا: "بتكلم مين يعني؟! أي حد يتكلم ضد مصر وضد السيسي كداب، انت أكيد عامل حاجة في مصر".

ليرد عليه الإخواني الهارب بهجت صابر بالسباب والشتائم، قائلًا له: "بنضف مصر".

ولم يسكت المواطن المصري على هذه الإهانة، ليبصق على الإخواني الإرهابي، قائلًا: "والله العظيم ولا تقدر"، ثم ركل الهاتف الذي كان يصور به الإخواني الإرهابي البث المباشر الذي كان يهاجم فيه الدولة المصرية.