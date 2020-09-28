عاجل.. تعطل حركة المترو بالخط الأول اتجاه محطة السيدة زينب

شهدت محطة السيدة زينب، منذ قليل، تعطل حركة القطارات بشكل مفاجئ، ما أدى إلى توقف حركة القطارات اتجاه حلوان فقط.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه جار إصلاح العطل بأحد القطارات، وعودة حركة التشغيل لطبيعتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العطل الذى وقع مفاجئًا، موضحًا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط المترو، تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم قبل إنطلاق الرحلات.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطين الثانى والثالث، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية، تتابع سير حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ وانتشارها، على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة، والعمل على إصلاحها سريعا.

وأضاف المصدر أنه لا يمكن السماح لأي قطار الخروج من ورش الصيانة، إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، حفاظًا على حركة مسير القطارات وأرواح وسلامة الركاب، مؤكدًا أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى ألوان جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية ضمن الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس.

يذكر أن هيئة السكة الحديد وشركة المترو أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه، وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر، بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبه بها، والتى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.