فتح باب اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات السبت المقبل

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات، استعدادًا العام الدراسي الجديد، يوم السبت المقبل الموافق 3 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة أنهت كافة استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي من خلال تجهيز القطارات وتجهيز أكشاك متنقلة لبيع التذاكر لمنع الزحام بصالات المحطات، وتوفير الفكة بمكاتب صرافين التذاكر وتجهيز 10 قطارات إضافية سيتم الدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية طوال أيام الدراسة.

متحدث مترو الأنفاق: 98% تخفيضات على اشتراكات طلاب المدارس والجامعات

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن هناك تخفيضات تصل إلى 98% على اشتراكات الطلاب، وعلى جميع الطلاب سرعة استخراج الاشتراكات بدءًا من يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها، لعلاج الحالات الطارئة، وأيضًا علاج أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم نقله لأقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن الشركة تواصل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر.

ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات تحسبًا لكورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، بأن عمال النظافة يقومون يوميًا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي.

وشدد عبدالهادي، على ضرورة التزام جموع الركاب، وأيضًا الطلاب والطالبات، بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الأحترازية لمنع انتشار الفيروس، موضحًا أن الشركة جاهزة تمامًا للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن زمن التقاطر بين القطارات سيكون دقيقتين تزامنًا مع العام الدراسي الجديد، لمنع حدوث زحام وتكدس من قبل الركاب على أرصفة المحطات وداخل القطارات، موضحًا أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم على جميع خطوط المترو، ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل.