الوزراء: صدور الاشتراطات الجديدة للبناء في أقرب فرصة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة جدا باستعجال الحكومة على الاشترطات البنائية الجديدة، بعد قرار وقف أعمال البناء في كل أنحاء مصر 6 أشهر، ولكن لم نستمر في تلك المدة في الفترة المقبلة.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الاشتراطات البنائية الجديدة سيُعلن عنها في أقرب فرصة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اجتمع اليوم مع المحافظين لوضع الاشتراطات، ومن ثم إقرارها في الجمهورية بالكامل، وسيتم إصدارها في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد أن هناك توجيهًا من رئيس الوزراء اليوم بناء على تكليفات الرئيس بالسماح بالحركة الجزئية لحركة البناء في المحافظات ولكن وفق شروط، وهي وجود رخصة أو ترخيص للبناء، ويكون قد شرع في البناء بالفعل قد صدور وقف البناء، وألا يتجاوز 4 أدوار في الوقت الحالي، وذلك إلى حين إصدار الاشتراطات الجديدة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، الاثنين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

ووجه مدبولي المحافظين قائلاً: «تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولًا باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تمامًا، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم».

كما كلف رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.