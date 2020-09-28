رئيس التحرير

محمود مسلم

مصادر: قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح ببناء 4 أدوار خاص بالمحافظات

كتب:

أيمن حمزة
08:02 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
مصادر : قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح ببناء 4 أدوار خاص بالمحافظات

مصادر : قرار رئيس مجلس الوزراء بالسماح ببناء 4 أدوار خاص بالمحافظات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار أعمال البناء والتشييد بالمدن الجديدة، وعدم توقفها على الإطلاق.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن قرار رئيس الوزراء بالسماح للمواطنين بالبناء حتى 4 أدوار لحين صدور الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، خاص بالمحافظات، ولا ينطبق على المدن الجديدة، لأننا لم نتوقف حتى نعود للعمل، ولا يوجد بناء بدون تراخيص لدينا، كما كان يحدث في المحافظات.

كانت مصادر مطلعة بوزاره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قالت إن قيادات الوزارة المشاركين في وضع الضوابط والاشتراطات الجديدة، للبناء، يسابقون الزمن للانتهاء من وضع الضوابط المطلوبة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سيُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة المشكلة الاقتراحات الجديدة، على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.

كانت المصادر، قالت إن اللجنة مشكلة من جهات حكومية وأساتذة جامعات واستشاريين للوصول لأفضل المقترحات الخاصة بالمقترحات الجديدة. وتضمنت الإشتراطات الجديدة للبناء، عددا من التيسيرات منها مد مدة سريان تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ما يعني زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

وتضمنت الضوابط الجديدة للبناء، طبقًا للمصادر تفعيل دور إتحاد الشاغلين بالعقارات، لإجراء الصيانة الدورية اللآزمة للحفاظ على العقارات، إضافة لشرط وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء، ومنح وزارة الزراعة سلطات أوسع، للحفاظ على الرقعة الزراعية وللحد من التعدى على الأراضي الزراعية .

كما تضمنت ضوابط جديدة صارمة للأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، للحد من المخالفات، وعدم السماح بتغير النشاط قبل التصريح من جهة الإختصاص بالمحافظات، كذلك وضع ضوابط جديدة، فيما يخص نقل الملكية، مع تغليظ العقوبات في حال المخالفة، لصمان استقرار الأوضاع بالمحليات.

ونصت الاشتراطات الجديدة، أيضًا على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلًا عن اشتراطات حول نقل الملكية.

اقرأ المزيد:

جهاز مدينة الشروق يدشن 4 خطوط نقل جماعي جديدة لربط المدينة بالقاهرة

رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مقار لجان انتخابات الشيوخ

جهاز مدينة الشروق: إزالة فورية لدور مخالف ووقف التعامل على قطعة الأرض

جهاز مدينة الشروق يسترد 9 وحدات سكنية شاغرة بعد التعدي عليها

 جهاز مدينة الشروق يزيل التعديات على خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة

وزير الإسكان يستعرض تقريرا عن إنجازات جهاز مدينة الشروق في 2019

رئيس جهاز مدينة الشروق: حملات مستمرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات

رئيس جهاز مدينة الشروق: مستعدون لموجات الطقس السيئ

برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في جهاز تنمية مدينة الشروق

جهاز مدينة الشروق يستجيب لـ1613 شكوى عبر 15100

رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: نسب إنجاز "سكن مصر" بالمدينة 72%

 جهاز مدينة العلمين الجديدة يزيل تعديات على 40 فدان من أراضي الدولة

إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة الأمطار: تطهير البالوعات

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح موقعا للاستثمار التعليمي بدمياط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح مركزا طبيا بالمجاورة 30 بدمياط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة