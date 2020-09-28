رئيس الوزراء يتفقد رفع كفاءة وتطوير صالة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال رفع كفاءة وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والتى ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وحصلت "الوطن" على خطة وزارة الصحة الوقائية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، وتضمنت الخطة تقييماً للمخاطر تضمن 4 نقاط أساسية، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

1- قبل وصول الفرق بشهر كامل تقوم لجنة من القطاع الوقائي "الإدارة العامة للوبائيات والترصد" بتصنيف درجة نشاط الكوفيد 19 بالدول المشاركة.

2- في حالة وجود نشاط متوسط أو عالٍ بدولة ما يتم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للتعامل مع بعثات تلك الدول، دون الإخلال بالأنشطة المزمع عقدها.

3- تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينية على جميع الحضور "مسح حراري - مناظرة نتائج تحليل الـPCR – تعبئة الكارت الصحي".

4- عمل اختبار PCR لجميع الوفود عند وصول البعثة إلى فنادق الإقامة ويعاد كل 72 ساعة.

كما تضمنت الخطة ضرورة رفع الوعي خلال البطولة من خلال 9 نقاط أساسية، حيث يتم تقديم المواد التدريبية والإرشادات الوقائية لجميع المشاركين في البطولة عن طريق:

1- كتيب إرشادات مختصر خاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية يسلم للوفود بصالات الوصول بالمطارات.

2- تدريب أطقم العمل بالفندق والملاعب والأجهزة الإدارية المشاركة بالبطولة على الإجراءات الوقائية.

3- التأكد من معرفة جميع أفراد البعثات استخدام الكمامات وتطهير اليدين بشكل صحيح وفعال.

4- تكليف الفرق الطبية المصاحبة للفرق باستمرار التأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية.

5- عمل البوسترات التوعوية ونشرها بجميع أماكن تواجد أفراد البعثات.

5- تدريب الفرق الطبية على آليات الاشتباه في الحالات والإبلاغ عنها وتحديد نقاط التواصل بكل فندق ولكل فريق على حدة.

6)- تدريب العاملين على جمع النفايات بالطرق الآمنة التي يتم بها التعامل مع النفايات الخطرة.

7- توفير المادة العلمية لصياغتها بطريقة تناسب العرض على شاشات الإعلانات المرئية.

8- مراجعة تطبيق برامج تدريب العاملين في المنشآت الغذائية، وتفعيل التدريب على رأس العمل أثناء المرور على كيفية تأمين مراجل تداول الغذاء واتخاذ كافة التدابير والطرق الصحية لمنع تلوث الغذاء ومياه الشرب.

وأوضحت الوزارة كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ووفقا للخطة الوقائية يتم تفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميا لتلقي البلاغات أولا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وتخصيص فريق استجابة سريع فى أماكن انعقاد الحدث وتزويده بجميع الواقيات الشخصية اللازمة وجميع المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الايجابية والتأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وبصالات التدريب والمباريات وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى.