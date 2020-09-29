مشاهير المرشحين: عبدالعال يتصدر قائمة "الصعيد".. وزعيم الأغلبية في "القاهرة"

شهدت الكشوف المبدئية لمرشحى مجلس النواب وجوداً بارزاً للنواب على مستوى القوائم الانتخابية، حيث يقود الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وعلاء عابد وسعد الجمال وياسر عمر وطارق رضوان، القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بينما يتصدر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائمة غرب الدلتا، ويتصدر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الحالى، رأس قائمة شرق الدلتا، ويتصدر النائب عبدالهادى القصبى زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قائمة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

كما يخوض عدد من النواب السباق كمستقلين «فردى» بعد عدم اختيارهم على القوائم أو مقاعد التحالف الوطنى، ويرجع ذلك إلى أن عدداً كبيراً من النواب ترشح مستقلاً وإن كان عدد منهم انضم إلى حزبى مستقبل وطن والشعب الجمهورى، مع عدم ترشح أسماء كبيرة من النواب الحاليين، أبرزهم وكيل مجلس النواب السيد الشريف وعدد من الأسماء الكبرى فى البرلمان أو مجلس النواب مثل بهاء أبوشقة والمهندس فرج عامر والدكتور حسين عيسى وجبالى المراغى ومحمد وهبة الله وعمرو صدقى وطاهر أبوزيد ومحمد على يوسف، وقيادات «دعم مصر» محمد زكى السويدى ومارجريت عازر، ونواب حزب النور، وعدد كبير من المعينين فى المجلس، حيث تخوض من المعينين النائبة شيرين فراج السباق كفردى مستقل، بينما غاب عن المشهد أسامة الأزهرى ولميس جابر ويوسف القعيد، إضافة إلى بسنت فهمى والدكتور جمال شيحة والنائب علاء عبدالمنعم وجون طلعت.

وكيل"النواب" على رأس قائمة "شرق الدلتا".. و"الشريف وفرج عامر ورسلان" أبرز الغائبين.. و"أبوالعينين وعبدالرحيم وحساسين"مستقلون

كما غاب عن الترشح بالمحافظات أسماء كثير من النواب الحاليين، أبرزهم أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وسيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وكذلك النائب خالد يوسف الذى اختفى وغادر مصر عقب قضيته الشهيرة، والنائب أحمد سعيد، والسفير محمد العرابى، وسعيد طعيمة، والنائب سمير غطاس، وثروت سويلم.

وفى الجيزة يغيب عدد كبير من النواب الحاليين عن الترشح لانتخابات 2020 بمحافظة الدقهلية، ولم يتقدموا بأوراق ترشحهم، وأبرزهم النائب محمود نبيه حسانين، والنائب فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، والنائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة وكيل لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب، والدكتورة هالة السيد حسن، والدكتورة ماجدة أحمد نصر، عضو مجلس النواب.

ومن مرشحات القائمة واللاتى لم يترشحن هذه الدورة فى الدقهلية كل من النائبة جواهر سعد الشربينى، عضو مجلس النواب، وكذلك الدكتورة هبة هجرس. وفى أسوان لم يتقدم 6 نواب سابقين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة 2020، وهم كل من: عن دائرة مركز ومدينة أسوان صلاح عفيفى وشرعى محمد صالح، وفى مركز دراو عامر الحناوى، وفى كوم أمبو يوسف عبدالدايم وأحمد سعد درويش، وفى إدفو منى شاكر، وتبقى من الدورة الماضية 4 نواب يخوضون المعركة الانتخابية وهم على عبدالعال رئيس مجلس النواب وحسن خليل ضمن القائمة الوطنية، ومحمد سليم «فردى» عن دائرة مركز كوم أمبو، وياسين عبدالصبور «فردى» عن دائرة مركز نصر النوبة.

ويخوض عدد كبير من النواب الحاليين الانتخابات على مقاعد الفردى كمستقلين، ومن أبرز الأسماء محمد أبوالعينين وعبدالرحيم على فى الجيزة والدقى، والنائبان سعيد حساسين وعلاء والى بدائرة كرداسة، ومى البطران بدائرة الهرم، ومحمود عبدالمعز وبكر أبوغريب فى جنوب الجيزة، وشادية ثابت ونشوى الديب فى إمبابة، وصلاح حسب الله فى شبرا، وهيام حلاوة فى أوسيم.