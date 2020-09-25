البركة في المستقلين.. ارتفاع أعداد المرشحين لمجلس النواب بمطروح إلى 26

تشهد محكمة مرسى مطروح الابتدائية، اليوم، إقبال من المرشحين لمجلس النواب للتقديم بأوراقهم للجنة العامة للانتخابات فى مطروح فى ظل تزايد أعداد المرشحين المستقلين فى الدائرتين.

وتقدم في دائرة مطروح الأولى ومقرها قسم شرطة مرسى مطروح منذ بدء فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية 15 مرشحا أولهم مرشحي حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي جمال عبدالله رسلان، وشهرته جمال الشورى، رمز القلم وآخرهم المرشح المستقل عيسى أبوشيته أصغر مرشح تقدم حتى الآن في الانتخابات رمز الصقر.

بينما شهدت الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الحمام تقدم 11 مرشحا حتى الآن بدءاً بمرشح حزب مستقبل وطن رزق جالى نصرالله رمز القلم وحتى المرشح المستقل سورى جويدة.

وتتزايد يوميا خلال فتح باب الترشح فى الإنتخابات فى مطروح أعداد المرشحين فى الدائرتين بسمل لافت للنظر لأول مرة فى تاريخ محافظة مطروح على مستوى جميع الإستحقاقات الإنتخابية خلال الإنتخابات البرلمانية فى السنوات الماضية فى ظل قلة المقاعد المقررة فى دوائر مطروح، والتى تعد مقعد واحد فقط فردى فى الدائرة الأولى ومقعد أيضا فى الدائرة الثانية ، بينما شهدت إنتخابات مجلس النواب فى 2015 تنافس 7 مرشحين فقط فى دائرة مطروح الأولى وعدد 6 مرشحين فى الدائرة وكان جميعهم مستقلين.

ويرتفع أعداد المرشحين المستقلين فى الدائرة الأولى أمام الحزبيين منهم 13 مرشحا مستقلا مقابل حزبيين فقط، كما ترشح 9 مستقلين أمام 2 حزبيين فى الدائرة الثانية، وتشتعل الإنتخابات فى الدائرتين بعد التزايد المستمر لأعداد المرشحين المستقلين، كما تزداد الانتخابات تحديات أمام جميع المرشحين في ظل تقدم مرشحين من جميع قبائل مطروح وأبناء وادى النيل مما يصعب الأمر أمام المرشحين أنفسم فى المؤيدين والتصويت خلال عملية الانتخاب.