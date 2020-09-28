بعد اعتماد مرشحي الوفد بالقائمة الوطنية.. الهيئة العليا: سنطعن عليها

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها مساء اليوم، إلغاء قرار المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، بدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم 16 أكتوبر المقبل، وتكليف فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب، بعد عرضها على الهيئة العليا.

وبحسب ما جاء في قرار الهيئة العليا لحزب الوفد، أنها قررت الطعن على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، بعد اعتماد مرشحي الحزب بها، بالمخالفة لقرار الهيئة العليا للحزب بالانسحاب منها.

وقال نبيل عبدالله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"الوطن"، إن الهيئة العليا في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تنفيذ قراراتها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الوفد.

وشهد حزب الوفد مؤخرا، خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما يتمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وكان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قد قرر مساء أمس دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد يوم 16 أكتوبر للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر، وتكليف سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.