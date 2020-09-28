"الصحة" تحذر السيدات من أغذية يجب تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية

حذرت وزارة الصحة والسكان، السيدات المصريات من أغذية تتجنبها خلال فترة الرضاعة الطبيعية، وذلك على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت "الصحة"، أن تلك الأغذية تتمثل في الكافيين الموجود في القهوة والشاي، والأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح، وكذلك المياة الغازية والعصائر المعلبة.

وسبق وأن كشفت وزارة الصحة والسكان، مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، أن لبن الأم هام جدًا لتقوية مناعة الطفل كونه يحتوي على أجسام مناعية، كما أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامان.