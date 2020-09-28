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بريد الوطن.. أنقذينا من معمل تحاليل غير مرخص يا وزيرة الصحة

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بريد الوطن
10:22 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص، تحولت عيادة الدكتور «ص.ع»، بمنطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، تخصص أمراض صدر وباطنة، والمسافر حالياً لإحدى الدول العربية، إلى معمل تحليل بلازما، يديره صيدلى ليست له أى دراية أو تخصص فى التحاليل ولا يوجد بالعيادة أى أجهزة تحاليل، ويتم إرسال التحاليل إلى معامل أخرى لا نعلم أيضاً ما هو اختصاصها، وينتج عن ذلك أخطاء كثيرة فى أغلب تحاليل، والمعتاد أن يكتب الطبيب المعالج روشتة العلاج للمريض بناء على نتيجة التحاليل، فماذا يحدث عندما يكتب الطبيب لمريض روشتة لا تتناسب مع حالته الصحية؟ نناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التكرم باتخاذ اللازم والتفتيش على معمل التحاليل.

                                                                  نصرة أحمد على محمد 

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