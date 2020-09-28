شقيق علاء ولي الدين: مكانش بيحتفل بعيد ميلاده.. وهنيدي وأشرف يفاجئاه

تحل اليوم 28 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، وذلك عام 1963، الذي رحل عن عالمنا سريعا بعد أن توفى وهو في سن الـ39 عاما، وتحديدا في أول أيام عيد الأضحى 2003، ورغم رحيله المبكر، إلا أنه ترك أثرا كبيرا في الوسط الفني، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة من أصدقائه وزملائه من الفنانين.

تمكن الفنان الراحل علاء ولي الدين، من حفر اسمه بجوار عمالقة السينما المصرية، ورغم أنه لم يسعفه القدر أن يكشف عن كامل موهبته الكبيرة للجمهور، إلا أن أعماله الفنية، منحت له هذا الشرف فأحبه الجمهور وعشقوه.

معتز ولي الدين، الشقيق الأصغر للفنان الراحل، يروي لـ"الوطن"، كيف كان يسير يوم ميلاد علاء ولي الدين، منذ الصباح وحتى الليل، قبل شهرته خلال تواجده في منزل الأسرة دوما، وأيضا بعد أن دخل مجال الفن، وأصبح نجما كوميديا لامعا.

وقال "معتز"، قبل شهرة علاء، كانت الأسرة تحتفل بعيد ميلاده من خلال شراء "تورتة" في الصباح، وننتظر حتى الليل، لتقديم بعض الهدايا الرمزية من الأم والأخ الراحلين، ونطفئ الشموع وسط ضحك وسعادة من الجميع.

وأضاف شقيق الفنان الكوميدي الراحل، أن علاء ولي الدين، لم يكن يهوى إقامة أعياد الميلاد أو يحتفل بعيد ميلاده مثل البعض الذين يقيمون حفل ويعزمون ذويهم، ولكنه كان يكتفي بالمفاجآت التي تأتيه من الأهل والأصدقاء ويسعد بها كثيرا.

كما أوضح أنه بعد شهرة "علاء"، أصبح أصدقاءه متمثلين في الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف عبدالباقي، يقيمون له المفاجآت في ذلك اليوم، أو يحضرون لمفاجأة لإسعاده في المسرح مكان عملهم.

بدأ علاء ولي الدين، مسيرته الفنية بأدوار صغيرة، في عدد كبير من الأعمال بالسينما والتليفزيون، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل"، وفي عام 1999 تحمس له المخرج شريف عرفة ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.