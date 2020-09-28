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محمود مسلم

"المترو" تنفي تعطل حركة أحد قطارات الخط الأول

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الوطن
10:58 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
الخط الأول للمترو

الخط الأول للمترو

تنفى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد حول تعطل أحد القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة.

أكدت الشركة في بيانها، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين، ولا يوجد بها أي أعطال.

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام، الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر.

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