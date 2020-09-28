أسعار الكارت الذكي البديل لتذكرة المترو: 25 جنيها و5 سنوات صلاحيته

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة انهت جميع استعداداتها النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل، من حيث تجهيز القطارات، وتوفير الفكة بمنافذ بيع التذاكر، لمنع الزحام بصالات المحطات، وتجهيز مكاتب الاشتراكات لاستقبال الطلاب لاستخراج الاشتراكات الشهرية والكارت الذكي، موضحا أنه سيجرى تجهيز 10 قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية.

وقال عبدالهادي لـ"الوطن"، إن الكارت الذكي سيكون متوفراً بجميع مكاتب الاشتراكات بمحطات الخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين والطلاب على استخراجه؛ لتجنب تلامس تذاكر المترو، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافى التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا.

ويرصد "الوطن"، أسعار الكارت الذكي لاستقلال قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للمواطنين والطلاب، وهي كالتالي:

1- لاستخراج كارت ذكي للمرة الأولى يتم دفع 50 جنيها منها 25 جنيها لشحن الكارت.

2- يجرى شحن البطاقة بحد أدنى 20 جنيها.

3- يجرى تحديد قيمة الرحلة ليوازي ثمنها بالتذاكر الورقية.. بمعنى أنه سيتم خصم ثمن الرحلة من الكارت الذكي موازية لثمن التذكرة الورقية.

ثانيا: أهم المعلومات عن الكارت الذكي البديل للتذكرة الورقية.. وهي كالتالي:

1- الكارت الذكي يسمح بالدخول من بوابات المترو لعبور رصيف المحطات بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

2- يستخدم للمرور من البوابات الإلكترونية الجديدة للدخول والخروج.

3- صلاحية الكارت تستمر لمدة 5 أعوام.

4- يعمل بنظام الاشتراك ويمكن تجديد الاشتراك على الكارت ذاته.

5- حال فقدان الكارت الذكي يتم الإبلاغ عنه بمكتب الاشتراكات لإيقاف صلاحية الكارت المفقود واستخراج بدل فاقد للكارت بالمدة المتبقية وعدد الرحلات المتبقية.

6- يمكن شراؤه دون اسم وصورة وشحنه بمبلغ مالي لاستخدامه للرحلات اليومية بذات ثمن التذكرة العادية.

7- يستهدف تقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات ويمكن استخدام نفس الكارت الذكي مستقبلًا في بعض الخدمات الأخرى (السكة الحديد - النقل الجماعي - تاكسي العاصمة - جراح السيارات).

8- إمكانية تصفية الكارت واسترجاع المبلغ المتبقي بشرط ألا يتجاوز استخدام 30% من عدد الرحلات أو 30% من مدة الاشتراك.

9- يمكن المرور على البوابة دون الحاجة إلى إخراج الكارت من المحفظة الشخصية.

10- يمكن إعادة شحن الكارت أو الاستفسار عن بيانات الكارت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

ونرصد أسعار اشتراكات الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد.. وهى كالتالى:

1- اشتراك استقلال 25 محطة قيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة قيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.

3- يستخرج الاشتراك لمدة 3 أشهر بعدد 180 رحلة في الثلاث مراحل.

ثانيا الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب.. وهي كالتالي:

1- يسحب الطالب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة عمل الاشتراك.

2- على الطالب إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

8- على طالب الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد.

9- يستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديمه الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.