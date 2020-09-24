المترو: قطارات الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها يومي الجمعة والسبت

أكد المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، أن جميع قطارات المترو ستعمل بكامل طاقتها يومى الجمعة والسبت بالخطوط الثلاثة للمترو بشكل طبيعى، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يستدعى من تعطيل حركة التشغيل، موضحا أن العمل يسير بصورة منتظمة بجميع الخطوط ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

رئيس شركة مترو الأنفاق: حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة.. وجميع أعمال الصيانة تتم بصورة دورية

وقال الفضالي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الخميس، موضحا أن جميع أعمال الصيانة يتم إجراءها للقطارات العاملية بشكل دورى قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على حركة التشغيل، وعدم وجود أى أعطال من شأنها تكدس الركاب على أرصفة المحطات، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية للحفاظ على آمن وسلامة الركاب والعاملين.

وأشار رئيس شركة مترو الأنفاق، إلى أن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك وحدات إسعاف متحركة بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة.

الفضالي: غرامات فورية على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات للوقاية من كورونا

وأضاف الفضالي، بأن هناك غرامات مالية فورية يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال قطارات المترو، مطالبا جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء ركوب القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد ظهور أى حالات إصابات بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا فى الأول من مارس الماضى.

يذكر أن نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، من إغلاق كل محطات المترو داخل القاهرة، من صباح غد الجمعة حتى صباح السبت، بسبب الصيانة الضرورية، مؤكدة على أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد، من الساعة 5.15 صباحًا إلى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، التي تهدف إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية، فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.