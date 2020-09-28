محمد رمضان: لا أغامر في الدراما المصرية.. "زي ماتشات الدوري بالظبط"

قال الفنان محمد رمضان، إنه يحاول الابتعاد دائما عن المخاطرة في الدراما المصرية، ومن الممكن أن يخاطر في أفلامه بالسينما، ولكن الدراما لا يفضل دائما المخاطرة فيها.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، "أحاول البعد دائما عن أي مخاطرة في الدراما، يمكن أن أخاطر في السينما، ولكن في الدراما ألعب دائما على المضمون، "في المسلسل هتلاقي سمة الانتقام، أو الحارة الشعبية أو غيرها، حتى لا أكون معتمدا على أمر واحد".

وتابع أن مسلسلاته لا تعتمد فقط على سمة الانتقام، وإنما ينظر أكثر على شكل البطل، مثل أن يكون صعيدي، أو الحارة الشعبية أو غيرها، لافتا إلى أنه لن يخاطر في الدراما المصرية نهائيا، متابعا: "زي ماتشات الدوري المصري كده، بحب أضمن أخد الثلاث نقاط فقط".

وعن أعماله المقبلة، علق قائلا إنه وقع على مسلسل جديد باسم موسى، من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومختلف تماما عما قدمه في مسلسل "البرنس"، ومختلف بشكل كبير عما قدمه في الفترة الماضية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، المشاركة في مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي، في واحد من أفضل المسلسلات لـ"رمضان" مؤخرا، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من المشاهدين، والتي شارك فيه برفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.