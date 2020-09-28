محمد رمضان: "بعمل الأغنية في وقت قصير كأني بلعب بلاي ستيشن"

أوضح الفنان محمد رمضان، أن له فريق عمل خاص يعمل على الأغاني التي يقدمها، من خلال التفكير من أجل إخراج الأغنية في شكلها الأخير الذي يظهر للجمهور، مؤكدا على أنه يعطي فريق عمله الفكرة ومن ثم يبدأون في التفكير على كيفية إخراجها.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، "معايا فريق كبير، وبنعمل الأغنية في وقت قصير، كأني بلعب ماتشين بلاي ستيشن كده بعمل أغنية في الوقت ده".

وتابع، أن أغنية كورونا كان هدفها مناشدة المواطنين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس، في ظل ما انتشر كثيرا في الفترة الأخيرة، ففكر أن يكون ذلك من خلال أغنية يستطيع من خلالها أن يناشد المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وأن من يقوم بذلك "برنس"، وحصدت مشاهدات عالية جدا، وحققت تفاعل كبير من المواطنين.

ولفت رمضان، إلى أن أغنيته الجديدة مغ فنانة عالمية، وستكون أغنية قوية، قام هو بإنتاج الكليب، وهي ستقوم بإنتاج الأغنية.

وكان شارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي.