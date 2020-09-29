في ذكرى استردادها.. "طابا السياحية" في عيون المرشدين: مقصد ديني

منتجعات سياحية تغلفها الجبال، وشريط ساحلي من الخلجان والبحيرات ومضيق وجزيرة يقعا على مساحة 1 كيلو متر مربع، وصف جغرافي لمدينة طابا المصرية التي يحفل وصفها التاريخي بالنضال في قضية بدأت عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، لتنتهي في 29 سبتمبر بإعلان عودة طابا إلى أحضان الوطن المصري.

المدينة التي تتسم بطابع سياحي مختلف، يصفها هشام سليم مرشد سياحي بـ"المبهرة" مثلها مثل كل مدينة سياحية مصرية أصابته بالدهشة في وهلتها الأولى، لكنه يشير إلى أبرز معالمها وهي حصن صلاح الدين البحري والمختلف عن نظيره في القاهرة، حيث إن في طابا القلعة على جيزة وسط المياه بطراز خلاب، وتاريخ استيراتيجي كبير حيث كانت قاعدة بحرية حصينة لصدت الصليبين في وقت المعارك.

ويتابع "سليم" مرشد سياحي (إنجليزي وصيني) منذ نحو 17 عاما، في حديثه لـ"الوطن" أنه جاب مناطق مصر من شرقها لغربها، وكان يقود أفواجا سياحية في منطقة طابا ضمن برامج رحلات لجنسيات مختلفة من العالم، ولكن كان أغلب السائحين من المسيحيين الذين اعتبروا طابا محطة من محطات التقديس حيث يزورونها بعد زيارة مقدسات القدس في فلسطين كمحطة أساسية قبل التبرك بدير سانت كاترين وجبل موسى في شمال سيناء.

الرحلات التي غالبا ما تكون سريعة غلب عليها السياحة الشاطئية ومشاهدة القلعة البحرية وما حولها من مناظر طبيعية،وكانت البداية عام 2007 أي بعد نحو 4 سنوات من عمله بمهنة الإرشاد السياحي، ليقف أمام المدينة موقف المذهول لدى الزيارة الأولى رغم مذاكرته لها جديا قبل الذهاب إليها، كأي معلم يزوره لأول مرة، بحسب سليم.

من جانبه يقول أحمد رفعت مرشد سياحي إنه قليلا ما سافر إلى طابا ولكنه في إحدى المرات زاروا القلعة البحرية ولم يمروا عليها من بعيد ككل مرة حينها انبهر والفوج الذي كان به جنسيات مختلفة من شرق أوروبا بطراز القلعة القائمة على جزيرة في وسط الماء.

انطباعات عدة يراها "رفعت" على وجوه السائحين الذين يهتمون بالجبال والشواطئ وغالبا ما تكون طابا إحدى محطات برنامجهم لاختلاف السفاري بها.

المدينة التي تحتفل مصر بعودتها اليوم، بدأت قضيتها عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، والتي نصت على سحب إسرائيل لكامل قواتها من شبه جزيرة سيناء في موعد غايته 25 أبريل 1982، بيد أن إسرائيل أثارت أزمة منذ ديسمبر 1981 من خلال الادعاء بمواقع غير صحيحة للعلامة رقم 91 في محاولة لضم منطقة طابا إلى إقليمها، وإزاء إصرار إسرائيل على موقفها تم البحث عن حل مقبول يسمح بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد، وهنا وقعت الدولتان اتفاقاً في 25 أبريل 1982 استهدف وضع النزاع في إطار محدد لتسويته بإحدى وسائل تسوية المنازعات الدولية.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات في يوم 11 سبتمبر 1986، وقعت مشارطة التحكيم بين مصر وإسرائيل وأُحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية قدم خلال الفريق المصري أسانيد ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي في منطقه طابا، تمتد من عام 1274، إلى أن أسدل الستار في 29 سبتمبر 1988 بإصدار هيئة التحكيم حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين معلنة عودة طابا إلى أحضان الوطن المصري، ليرفع علم مصر عليها في 19 مارس 1989.