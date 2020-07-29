مطار طابا يستقبل أولى الرحلات السياحية من بولندا 5 أغسطس

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه سيجري تسيير رحلات جوية دولية إلى مطار طابا اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل بعد تخفيف اجراءات الحظر على استقبال الرحلات الدولية إثر تراجع جائحة "كورونا" في مصر.

وأكد المحافظ أنه من المقرر أن يستقبل مطار طابا أولى الرحلات الدولية القادمة من بولندا في 5 أغسطس المقبل.

وفي هذا الإطار تعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير 7 رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من ١٩ أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضًا لمدينة شرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن جميع مطارات محافظة جنوب سيناء تطبق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، بداية من وصول الطائرة وحتي داخل إقامة السائحين في الفنادق، ويجري متابعة تطبيق الإجراءات بشكل دوري من قبل لجان معنية بذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار و وزارة الصحة، ووزارة الطيران المدني، ومحافظة جنوب سيناء، من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية.