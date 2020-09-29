صور.. محافظ دمياط تتفقد تطوير طريق "مشرفة"

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، مساء أمس الاثنين، بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث استهلتها بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" والوقوف على معدلات التنفيذ طبقاً للخطة الزمنية التى تتم من خلال مراحل.

وتابعت المحافظ عمليات إنشاء الأرصفة الجانبية للطريق، حيث أكدت على مُنفذى المشروع بمراعاة الخطوط التنظيمية والمحاور المرورية بما يسمح بتوسعة الطريق المقرر رصفه بالأسفلت وتخصيص أماكن لانتظار السيارات ورصف الأرصفة المتغيرة بالخرسانة، موجهة بتوزيع أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بشكل تنسيقي وفنى جيد.

وأوضحت محافظ دمياط أن مشروع تطوير طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة يعد من أهم مشروعات التنسيق الحضارى التى تقوم بها المحافظة خلال الفترة الحالية بعدد من المناطق، منوهة بأن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشمله من برجولات وبلاطات إنترلوك وبلدورات وأعمال تشجير وصيانة أعمدة الإنارة بالإضافة إلى تنفيذ عملية الرصف بالأسفلت للطريق الواقع بطول 7.5 كم بدءًا من عزب النهضة وحتى مسجد الحطاب ببداية طريق عزبة البرج مرورًا بعدد من المناطق بمدينة دمياط.

واستكملت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل، إذ اطلعت على النماذج الخاصة ببلاطات الإنترلوك وفوانيس إضاءة الأعمدة الديكورية، تمهيدًا لاستبدال جميع الفوانيس المتهالك، كما أكدت على العمل وفقًا للبرنامج والخطة المحددة لنهو تلك الأعمال التى تتضمن تطوير البرجولات والمقاعد وسور الكورنيش وبلاطات الإنترلوك وتشجير المنطقة، بالإضافة إلى رصف الطريق وصيانة بالوعات صرف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة.