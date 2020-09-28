رئيس جامعة دمياط يستقبل نواب المحافظة بمجلس الشيوخ

استقبل رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد دعدور، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة؛ وليد التمامي، ومحمد أبو حجازي، وأحمد البلشي، في حضور عدد من القيادات التنفيذية وعمداء الكليات.

رحب رئيس الجامعة بنواب المحافظة، وعبر عن امتنان الجامعة بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعارف، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يؤديه الطرفان في خدمة الأهالي.

وأوضح دعدور، أن الجامعة الفترة الحالية تعمل بأقصى طاقاتها لتلبية احتياجات محافظة دمياط، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون الجامعة بيتًا للخبرة للمجتمع المحيط بالجامعة، والحصن العلمي للشباب.

كما عبر عن تقديره لدعم القيادة السياسية المستمر للحفاظ على استقلالية الجامعة المصرية، والحرية الفكرية بها، بدعم مهني مستنير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تناول الحوار مناقشة عدد من القضايا التي تهم محافظة دمياط وعلى رأسها صناعة الأثاث، وذلك في ضوء الدراسة التي قامت بها كلية التجارة ولاقت قبولاً من القيادات السياسية لما تضمنته من دراسة كاملة وشاملة عن الصناعة.

وتفقد رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس الجامعة، الإنشاءات الجامعية ومراحل العمل المختلفة الجارِ العمل بها.​