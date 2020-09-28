مجلس جامعة دمياط يعود للانعقاد بعد توقف 6 أشهر

عقد الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اجتماعًا بحرم الجامعة الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة، بالترحيب بالأعضاء، بعد العودة مرة أخرى لعقد مجلس الجامعة بقاعة الاجتماعات، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، كما وجه الشكر للنواب والعمداء بمناسبة الانتهاء من أعمال العام الجامعي 2019/2020، والاستعداد لبدء العام الجامعي 2020/2021.

وقرر مجلس الجامعة الموافقة على البدء في إجراءات إنشاء كلية تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية واعتماد خطة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بالجامعة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

كما وافق "دعدور"، على خطة مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء لزيارات لجان من المركز لدعم الكليات ووافق على إنشاء المركز الدولي لبحوث ودراسات الإعاقة والموهبة بالجامعة.

هذا وقد وافق المجلس على جدول مواعيد لإنهاء إجراءات قبول الطلاب ذوي الهمم للعام الجامعي 2020/2021، كما وافق على عقد امتحانات مقررات الطلاب الوافدين المقيدين بالدراسات العليا والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، في ضوء القواعد المنظمة لذلك ولحين انتهاء جائحة كورونا.

كما وافق المجلس على خطاب الملحق الثقافي العماني المتضمن طلب إعفاء الطلاب الوافدين من سلطنة عمان من سداد الرسوم الدراسية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، نظرًا لتوقف الدراسة بسبب جائحة كورونا وتعليق حركة الطيران، أسوة بزملائهم المصريين.

كما وافق المجلس على سياسة القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020/2021، والإبقاء على مصروفات المدينة الجامعية دون زيادة عن العام الجامعي 2019/2020، وكذلك مساواة مصروفات المدينة الجامعية لطلاب البرامج الخاصة بنفس قيمة مصروفات زملائهم الآخرين بمختلف كليات الجامعة.

كما وافق المجلس على قبول تبرع "كولدير مياه" مقدم من طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق وهم: محمود عبده الإسلامبولي، أحمد طلعت، كريم سليم، هدير السيد العزبي، عن زميلهم الطالب المرحوم مصطفى أشرف معروف.

كما تم تعيين 4 بوظيفة مدرس، وتم منح 6 درجات دكتوراه و9 درجات ماجستير مع منح اللقب العلمي لأستاذ مساعد.