خليل: السلطان والتاجر التركي رجلهم اتقطعت في ليبيا والسعودية

قال الإعلامي عمرو خليل إن السلطان التركي "رجله اتقطعت" من ليبيا بعدما انعقد اجتماع ليبي- ليبي بمدينة الغردقة بعد 5 سنوات من القطيعة وذلك برعاية مصرية.

وقال خليل خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الاجتماع حدث بحضور مسئوليين عسكريين وأمنيين من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق برعاية مصر والأمم المتحدة.

وأوضح أن الاجتماعات شهدت روحا طيبة وإيجابية وتقدير للدور المصري الذي هيأ الأطراف والذي أثبت أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا وأن مصر لا تريد إلا أمن واستقرار وسلامة ليبيا.

وأشار إلى أن الطرفين أشاروا بالدور المصري وتقدمت البعثة الأممية الخاصة بليبيا بالشكر لمصر وبالشكر للطرفين الليبيين، مؤكدًا أن العالم يتطلع لاستمرار اللقاءات المباشرة بين الطرفين.

وتابع: "مفيش مكان للسلطان التركي أنه يطأ بقدمه في ليبيا وقطع الطريق وقطع رجل المستعمر التركي من ليبيا وبعد يومين هتنقطع رجل التاجر التركي من السعودية" مشيرًا إلى أن العلاقات السيئة بين تركيا والسعودية تنعكس على الاقتصاد بين البلدين بعدما قررت السعودية منع دخول أي بضائع مكتوب عليها صنع في تركيا حيث تستورد منها منتجات بقيمة 3.3 مليار دولار سنويا مشددًا على أنها ضربة كبيرة لتركيا.