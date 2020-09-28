عمرو أديب: صور لقاء الإخوان مع وزير داخلية تركيا خرجت من مكتب أيمن نور

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعدما نشر الصور الخاصة بزيارة وفد إعلامي إخواني لوزير الداخلية التركي، لم يرد عليه أحد منهم، رغم مرور أكثر من 3 أيام على هذه الواقعة.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لما نشرنا محمد ناصر راح لزوبع وقاله يا دكتور زوبع، أنا معيش باسبور خالص، لا مصري ولا تركي، انتو ازاي شيلتو اسمي، وازاي تعملوا فيّ كده، اشمعنى أنا؟! ليه مخدش جنسية أنا كمان؟!".

وسخر أديب من الإخواني محمد ناصر، قائلًا: إنه محق في طلب الحصول على الجنسية التركية: "الراجل قاعد حارق نفسه 24 ساعة، لكن أقطاي مستشار أردوغان، رفض منح الجنسية لناصر، فوافق أفراد الوفد الإخواني".

واستكمل أديب، حديثه وسرد بقية تفاصيل الحوار الذي دار بين الإعلاميين الإخوانيين: "ناصر عارف الحوار طلع منين، محمد ناصر قال لزوبع، إنه هيكلم أيمن نور عشان يعرف الصور طلعت منين، فرفض زوبع، وقاله متكلمش أيمن نور عشان الصور طلعت من عند أيمن نور، مش هيفيدك".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن زوبع نصح محمد ناصر بأن يسأل الإخواني عادل راشد، وتابع ساخرًا: "يا جماعة المفروض إن النضال ده أطهر وظيفة في الدنيا، تبلغوا على بعض وتبيعوا بعض؟!".