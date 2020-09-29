رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعات المصرية شهدت طفرة في التصنيف العالمي

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعات المصرية شهدت طفرة في التصنيف العالمي ومنها جامعة كفر الشيخ.

وقال دسوقي خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه تم استثمار أكثر من 2 مليار جنيه في الجامعة منهم استثمار في كليات طبية جديدة والمستشفى الجامعي وكلية الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسنان والتمريض وكلية الذكاء الاصطناعي وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد والتي تعتبر من الكليات المتفردة في مصر التي تمكن طلابها من حل أي مشكلة خاصة بقطاع الاستزراع المائي وتصنيع وتعليب الأسماك مؤكدًا أنه سيتم تفعيل برنامج جديد خاص بتكنولوجيا المصايد.

وتحدث دسوقي عن دور الجامعة في التغلب على جائحة كورونا لافتًا إلى أن 10 أساتذة من الجامعة شاركوا في مستشفى عزل بلطيم وشاركت الجامعة في نظام توفير مدينتين من المدن الجامعية للاستشفاء لمصابي كورونا من المدن البعيدة عن الكتلة السكنية مشيرًا أن الجامعة قدمت خدمة "تلي ميدسن" حيث تلقت مجموعة طبية أسئلة المرضى بشكل الكتروني للاجابة عليها.

وأكد أن المستشفى الجامعي خصص دورين لعزل مرضى كورونا مشيرًا أنهم قاموا باستقبال المصريين العالقين في الخارج.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الجامعة اعتمدت نظام جديد لمجابهة فيروس كورونا والاعتماد على التعليم عن بعد مشيرًا أنه يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على سلامتهم مشددًا على أن الجامعة تهدف لخريج مزود بالمعارف والمهارات لسوق العمل.

وتحدث دسوقي عن كلية الذكاء الاصطناعي مشيرًا أن عدد طلابها يصل لـ250 طالب متوقعًا ان تتسبب في حدوث طفرة وتوفر فرص عمل للشباب في المستقبل.

من جهته كشف المهندس وائل محمد أمين عام الكلية ان الكلية هذا العام تسعى لاستخدام "الريبوت" لختم أوراق الاجابة للطلاب في الجامعة هذا العام مشيرًا أن الكلية تحتوي على 3 ريبوت تم شرائهم خصيصًا لمساعدة الطلاب في دراستهم.

وأشار أن الطلاب في الكلية قاموا بعمل مصعد كهربائي باللمس لعدم ملامسة المفاتيح وكذالك تصميم حلة مهملات تغلق الكترونيا عند امتلائها وتتوجه لعامل النظافة المختص لتفريغها وأيضصا تم ابتكار نظام جديد لتحديد الاضاءة حسب الحركة.