خطوات تسجيل الكشف الطبي إلكترونيا لطلاب جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استعداد الجامعة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكلياتها، ضمن طلاب المرحلتين "الأولى - الثانية - التحويلات"، والمعهد الفني للتمريض في العام الجامعي 2021/2020، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الحالي.

خطوات تسجيل الكشف الطبي للطلاب

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنــــــــــــا.

- يسجل الطالب البيانات الخاصة به إلكترونيا ويحجز ميعاد الكشف الطبي.

- يظهر للطالب بعد الدخول استمارة الكشف الطبي الخاصة به يتم طباعتها ولصق عليها صورة 4*6.

- يتجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج (فؤاد بدر) أمام بوابة الجامعة الرئيسية، ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به واستمارة الكشف الطبي مطبوعة وصورة البطاقة الشخصية.

وأشارت الجامعة إلى أنّه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة بارتداء الكمامات واتباع التعليمات.

وكلف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، باستقبال الطلاب الجدد، والإشراف على سير الإجراءات، وتذليل العقبات التي تقابلهم أثناء الكشف الطبي.

كما وجّه دسوقي، بإتاحة أكبر عدد من عيادات الكشف الطبي، وتخصيص أماكن مغطاة، لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم.