للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة كفر الشيخ

طالبت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الطلاب الجدد للعام الجامعي 2020 / 2021، الذين انتهوا من إجراءات الكشف الطبي، سرعة التوجه إلى الكليات المرشحين لها، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك لسداد المصروفات الدراسية واستكمال الأوراق المطلوبة.

وكشفت الجامعة عن أن الأوراق التي يجب على الطلاب الجدد تقديمها، تتضمن:

1- أصل استمارة النجاح في الثانوية العامة.

2- شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- عدد 6 صورة شخصية.

4- بطاقة الترشيح.

5- نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية.

6- نموذج 2 و6 جند، للذكور فقط.

وأشارت الجامعة إلى أنه يتم سداد الرسوم والمصروفات الدراسية إلكترونياً باستخدام بطاقات "الفيزا"، وأوضحت أنه للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المصروفات الدراسية، أو أي استفسارات أخرى، يمكن الرجوع إلى الصفحات الرسمية للجامعة والكليات المختلفة، عن طريق الرابط من هـنا

وبدأت جامعة كفر الشيخ، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكلياتها، ضمن طلاب المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك التحويلات، فضلًا عن طلاب المعهد الفني للتمريض.

وبينما وجه رئيس الجامعة بإتاحة أكبر عدد من عيادات الكشف الطبي، وتخصيص أماكن مغطاة، لاستقبال الطلاب، منعاً للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، فقد كلف نائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العال، باستقبال الطلاب الجدد، والإشراف على سير الإجراءات، وتذليل أي عقبات قد تقابلهم أثناء الكشف الطبي.