لأبناء الأقصر.. كيف تستفيد من مبادرة "شباب يدير شباب"؟

شهد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، أمس الاثنين، فعاليات تدشين مبادرة "شباب يدير شباب" بالمحافظة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر حفني بركات حفني، وعدد من شباب المبادرة على مستوى المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني دينا فؤاد، والتي شاركت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

"الوطن" استعرضت أبرز المعلومات التي تدور حول المبادرة الشبابية التي كان ينتظرها شباب الأقصر منذ أن انطلقت أن تنفذ بمحافظتهم..

1- ترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها.

2- عقد لقاءات حوارية مع المسئولين؛ لتبادل الآراء، وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.

3- تضم المبادرة عدة لجان تنقسم إلى لجان "العلاقات العامة، الموارد البشرية، التنظيم".

4- تنظم وزارة الشباب والرياضة مجموعة من المعسكرات التدريبية للشباب المشاركين بالمبادرة لإعدادهم، وصقل مهاراتهم.

5- تتنوع المهام التي يقوم بها الشباب المشاركون في المبادرة من حيث المشاركة في تنظيم اللقاءات الرسمية فى المحافظات، والبطولات القومية، والمسابقات الثقافية، والماراثونات الرياضية.

6- تهدف المبادرة لعدة نقاط منها التواصل والعمل مع الشباب ومن أجلهم، دمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع، وإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فاعليات الوزارة.

7- تهدف أيضًا المبادرة إلى بناء وتنمية قدرات الشباب، تفعيل لكل المبادرات والمشروعات الشبابية، وتحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة، ونشر الثقافة الرياضية والتي تعد “أُسلوب حياة” للشباب.

8- السعي وراء هدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم، من خلال تدريبهم وتثقيفهم وتحفيزهم لطرح مبادرات جديده، والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة ونشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وتفعيل وتطوير المبادرات والمشروعات الشبابية.

9- البيانات المطلوبة للتسجيل في مبادرة شباب يدير شباب كتابة الإسم بالكامل باللغة العربية، تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمشترك، كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم، كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك.

10- تحديد المحافظة التابع لها المشترك، كتابة العنوان تفصيلي، تحديد الجامعة، والكلية، والفرقة الدراسية التابع لها المشترك، توضيح سبب الانضمام للمباردة، ذكر الأعمال التطوعية التي شارك بها المتقدم، تحديد اللجنة المراد الانضمام إليها، مع ذكر سبب اختيار تلك اللجنة.