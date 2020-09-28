نائب محافظ الأقصر يشهد تدشين مبادرة "شباب يدير شباب" ويشيد بها

شهد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، اليوم الاثنين، فعاليات تدشين مبادرة "شباب يدير شباب" بالمحافظة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر حفني بركات حفني، وعدد من شباب المبادرة على مستوى المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني دينا فؤاد، والتي شاركت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء، وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في أنشطة وزارة الشباب والرياضة، واقتراح أفكار شبابية وتنفيذها داخل المحافظة، وتأهيل وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم.

ورحب نائب محافظ الأقصر بفكرة المبادرة، مؤكدًا أن الشباب هم ذخيرة المجتمع وأساس عملية التنمية وبناء الوطن، لافتا إلى أنه يتمنى نجاح المبادرة من خلال الأفكار الإبداعية المتنوعة، وأن يكون الشباب المشارك بها سفراء لمصر في مختلف المجالات.