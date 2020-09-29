أهالي بالمنوفية: ارتفاع منسوب النيل دمر المحاصيل

أعرب طه منصور، أحد أهالي قرية دلهمو بمحافظة المنوفية، عن حزنة الشديد لتضرر قريته من ارتفاع منسوب النيل، موضحًا أن جميع الفلاحين بالقرية متضررون تماما من زيادة منسوب النيل والجميع خسر محصوله هذا العام بسبب تلك المياه.

وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن زيادة المياه لم تكن وحدها سببا فى مشاكلنا بل بعد تلف المحصول الزراعي الخاص بنا يتم فرض زيادة فى قيمة إيجار هذه الأراضي المتضررة.

وأشار المواطن بقرية دلهمو بمحافظة المنوفية، إلى أن مياه الفيضان وصلت حتى المنازل وأصابت الجميع بأضرار كبيرة، حيث إن الفيضان الخاص بنهر النيل قوي جدا هذا العام وقد أغرق جميع أراضي طرح النيل، ولم يترك شبرا واحدا لم ينل منه، والغرق جاء لما يزيد عن 10 آلاف فدان أرض زراعية.

وقال مواطن آخر يُدعى حسنى أبو الفتوح الأشموني، من نفس المحافظة، إن الأهالي بالقرية ليس لهم مصدر رزق سوى الزراعة، مضيفا أنهم لا يعملون بشيء سواها، في أراضيهم، وهي أراضي طرح النيل، والتي تغرق كل عام بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل للمرة الرابعة على التوالي.

وأِشار إلى أن الجميع متضررون حتى الآن فى قرية دلهمو وعلى الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة حتى يغيثونا مما نحن فيه، لأن جميع المنازل والطرق فى القرية تم غرقها.