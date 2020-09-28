"تمثيل طفيف بالانتخابات".. 4 سيدات يواجهن 168 رجلا في المنوفية

شهدت الدوائر الانتخابية الخاصة بالبرلمان المصري في محافظة المنوفية، تواجد طفيف للمرأة من المرشحات علي النظام الفردي، حيث تقدمن 4 سيدات فقط في مواجهة 168مرشحا من الرجال، وبالنسبة المئوية فإن نسبة مشاركة المرأة في مواجهة الرجال تكون كل امرأة مرشحة في مواجهة 41 مرشحا من الرجال.

وشهدت القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب من السيدات تواجد كلا من، رابعة هاشم عبد الهادي عوض عن دائرة أشمون، ومشيرة همام عن دائرة الباجور، وهيام بلال سليمان عن دائرة منوف والسادات وسرس الليان، ووفاء صلاح الدين جابر الشهدي عن دائرة شبين الكوم.

واستبعدت لجنة الانتخابات في محافظة المنوفية، 7 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم لأسباب مختلفة، منها عدم اجتياز الكشف الطبي لعدد 4 مرشحين، وعدم استكمال البعض الاخر لأوراق ترشحه، حيث تم قبول أوراق 168 مرشحا في جميع دوائر محافظة المنوفية.

وتشهد دائرة شبين الكوم منافسة شرسة بين المرشحين بينهم أحمد حجازي وماجد أبوالخير مرشحا حزب مستقبل وطن، وخالد راشد نقيب المحامين عن حزب المصري الديمقراطي رمز القطار، واللواء العناني حمودة عن حزب الشعب الجمهوري، فيما لم يترشح اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب الحالي.

وصراع شرس تشهده دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث يترشح محمود البرعي عن حزب مستقبل وطن، ونور ناشي عن حزب الشعب، وعدد كبير من السياسين والشخصيات العامة بالإضافة إلي تواجد عنصر الشباب والمرأة وهي الدائرة التي تقدمت فيها امرأة بأوراق ترشحها حتى الآن، وتشهد الانتخابات في دائرة سرس الليان منوف السادات هدوء حذر في ظل ترشح أيمن معاذ وأحمد أبو زيد عن حزب مستقبل، وأسامة شرشر مستقل، ومحمود محي الدين عضو مجلس النواب الحالي.

فيما تشهد دائرة تلا والشهداء ترشح كريم طلعت السادات إبراهيم خليف عن حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال عبدالحفيظ نصير، على المقعد الفردي.

وشهدت دائرة قويسنا بركة السبع، تقديم سامي فتوح عن حزب مستقبل وطن، وعلي حماد عن حزب شعب جمهوري، وعصمت زايد عضو مجلس النواب، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب، فضلا عن هشام عبدالواحد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.