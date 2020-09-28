22 مرشحا لعضوية النواب بأشمون في المنوفية

أعلنت لجنة الانتخابات في المنوفية كشوفات الناخبين، والتي شملت 22 مرشحا لعضوية مجلس النواب، أبرزهم صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب الحالي، وعصام يس عن حزب مستقبل وطن، والعميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب، والمهندس صبحي المنوفي.

وشملت الكشوفات الانتخابية عن دائرة أشمون، صابر عبد القوي مستقبل وطن رمز الكتاب، وعصام يس مستقبل وطن رمز القلم، ومحمد فتحي خلاف رمز الحصان، وصبحي المنوفي رمز الأسد، ومصطفى أحمد جمعة رمز ساعة اليد، وعاطف عابدين رمز طائرة هليكوبتر، وحاتم مجلع رمز مدفع، وعبد الهادي فتحي عبد الهادي رمز سيارة نقل، والسيد فتحي بدوي رمز الكف، ووائل حسين علام رمز الصقر.

كما شملت الكشوفات الانتخابية ترشح، مؤنس ربيع رمز الأتوبيس، وشندي محمود شندي رمز عنقود العنب، ومحمود فرج القاضي رمز زهرة عباد الشمس، وعلي احمد الشاذلي دائرة اشمون رمز التمساح، ورابعة هاشم عبد الهادي عوض دائرة مركز اشمون رمز الفراشة، وفريد عبدالخالق فريد العياط رمز الفيل، ومحمد يحيى عبدالهادي مستقل رمز الجرس، ومحمود محيي الدين عوض مستقل رمز السفينة، وحسني حمدي الشورة مستقل رمز غصن الزيتون، وتامر السيد أبو السعود مستقل رمز حقيبة يد، وعلي بدوي شرف الدين مستقل رمز سماعة الأذن، ومحمد السيد عبد الفتاح حبيب مستقل رمز دراجة نارية.