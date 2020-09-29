"التعليم الهندسي.. الحاضر والمستقبل" مؤتمر دولي بجامعة أسيوط اليوم

تنطلق أعمال المؤتمر الهندسي الدولي الأول لكلية الهندسة بالجامعة، اليوم، تحت شعار "التعليم الهندسي.. الحاضر والمستقبل"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والرئيس الشرفي للمؤتمر.

ويحضر المؤتمر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب الرئيس العام للمؤتمر، والدكتور نوبي محمد عميد كلية الهندسة والرئيس العلمي للمؤتمر، والدكتور محمد عبدالعظيم نائل وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالحافظ أمين عام المؤتمر.

وقال الدكتور نوبي محمد حسن، إنّه من المقرر أن يتضمن المؤتمر في نسخته الأولى، مشاركة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إضافة إلى نخبة من الباحثين والمهندسين والخبراء في المجالات الهندسية والتعليمية من مختلف فروع الهندسة والتعليم، لمناقشة التحديات وأوجه القصور الحالية التي يمكن أن تقلل جودة التعليم الهندسي، ومن ثم كفاءة خريجي الكليات والمعاهد.

ونوه الدكتور محمد عبدالعظيم نائل، بأنّ محاور المؤتمر تتضمن المشكلات الرئيسة بالتعليم الهندسي، الجودة والاعتماد الأكاديمي بالتعليم الهندسي، التعليم الهندسي المرتبط بالمجتمع، الألعاب في التعليم الهندسي، إنترنت الأشياء، التعليم الهندسي الذكي والمستدام، التكامل المحلي والإقليمي والدولي في التعليم الهندسي.