هاني شاكر يطلق مسابقة لاكتشاف المواهب عبر تيك توك

أعلن الفنان هاني شاكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مسابقة فنية لجمهوره لاختيار مواهب جديدة.

ودوّن شاكر: "شاركوا فيديوهات أغانيكم على هاشتاج #هاني_شاكر، وهختار أجمل صوت صوتين يشاركوني الغنا قصاد الجمهور، ويلا نغني مع بعض".

وأعلن الفنان الكبير هانى شاكر مؤخرا، انضمامه إلى منصة الفيديوهات الشهيرة تيك توك، إذ نشر فيديو أعلن فيه أنّ هذا حسابه الرسمي، كما غنى مقطعا من أغنية "علي الضحكاية".

وأضاف شاكر، في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنّ الهدف الرئيسي من إنشاء الحساب هو التواصل مع جمهوره من جميع الأعمار.

وأشار المطرب إلى أنّه يتعامل دوما مع جميع المنصات الاجتماعية، لمتابعة جمهوره، والتواصل معهم، موضحا أنّ منصة "تيك توك"، لا تختلف عن باقي المنصات مثل يوتيوب وفيس بوك وإنستجرام وتويتر.

وأعلن هاني شاكر إحياء أول حفل جماهيري بمصر بعد فترة طويلة من الغياب، ونشر صورة بوستر الحفل، عبر "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "جمهوري الحبيب، سعيد جدًا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات، في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

وأحيا الفنان الكبير هاني شاكر، حفل أون لاين منذ نحو شهر لصالح منصة شاهد الإلكترونية.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان الكبير هاني شاكر، والذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر على المسرح الكبير إلى موعد لاحق يجري تحديده فيما بعد، وذلك بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح استعداداً لاستقبال الجمهور.