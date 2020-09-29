البريد تحظر تداول "الأموال والشيكات" عبر الطرود لمكافحة غسيل الأموال

أعلنت الهيئة القومية للبريد بدءا من اليوم، حظر تداول الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول، داخل الطرود والبعائث البريدية، سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية، إجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية.